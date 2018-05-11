На хавбека "Наполи" претендуют все гранды АПЛ

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На хавбека "Наполи" претендуют все гранды АПЛ

Полузащитник "Наполи" Жоржиньо, скорее всего, ближайшим летом перейдёт в один из английских клубов.

Как сообщает The Times, в услугах 26-летнего итальянца заинтересованы все гранды АПЛ - "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Челси", "Тоттенхэм" и "Арсенал".

Ранее стало известно, что в борьбу за Жоржиньо также включилась "Барселона".

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2 Манчестер Юнайтед 37 78
3 Тоттенхэм 37 74
4 Ливерпуль 37 72
5 Челси 37 70
6 Арсенал Лондон 37 60
7 Бернли 37 54
8 Эвертон 37 49
9 Лестер Сити 37 47
10 Ньюкасл Юнайтед 37 41
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12 Борнмут 37 41
13 Уотфорд 37 41
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15 Вест Хэм Юнайтед 37 39
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