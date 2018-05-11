На хавбека "Наполи" претендуют все гранды АПЛ

Полузащитник "Наполи" Жоржиньо, скорее всего, ближайшим летом перейдёт в один из английских клубов.

Как сообщает The Times, в услугах 26-летнего итальянца заинтересованы все гранды АПЛ - "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Челси", "Тоттенхэм" и "Арсенал".

Ранее стало известно, что в борьбу за Жоржиньо также включилась "Барселона".

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