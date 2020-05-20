На хавбека "Ромы" Пасторе появился второй претендент в MLS

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На хавбека "Ромы" Пасторе появился второй претендент в MLS

Второй клуб в MLS интересуется хавбеком "Ромы" Хавьером Пасторе. Ранее интерес к игроку проявлял клуб Дэвида Бекхэма "Интер Майами".

По данным Footmercato, полузащитника хочет купить "Сиэтл Саундерз". Стороны уже согласовали детали контракта.

Сообщается, что римский клуб не против расстаться с Пасторе, так как считают, что он не оправдывает свою высокую зарплату.

Соглашение Пасторе с "Ромой" рассчитано до лета 2023 года. В текущем розыгрыше полузащитник провел 13 матчей, сделав 2 ассиста. 

А еще: Клуб Бекхэма ведет переговоры с хавбеком "Ромы" Пасторе| http://soccernews.ru 
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