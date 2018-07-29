На игре "Енисея" и "Зенита" ожидается аншлаг

На сегодняшней игре стартового тура РФПЛ между красноярским "Енисеем" и питерским "Зенитом" ожидается аншлаг.

Так, по сведениям СЭ, на текущий момент времени в продаже осталось только 550 билетов на этот поединок из их общего числа в 13 тысяч. Ожидается, что к началу матчу, который запланирован на 14:00 по московскому времени, свободных мест на стадионе "Геолог" в Тюмени, где из-за реконструкции домашней арены "красно-синих" состоится встреча, не будет.

Напомним, "Зенит" поздравил Шатова с днем рождения. | soccernews.ru