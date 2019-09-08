На игрока "Челси" напали возле клуба. Он пропустит около трех недель
На игрока "Челси" Дэнни Дринкуотера, который играет в аренде в "Бернли", напали возле одного из ночных клубов в Манчестере. Об этом сообщает The Sun.
По данным источника, 29-летний футболист проводил вечер в клубе Chinawhite. Из-за сильного алкогольного опьянения его выгнали из заведения, к тому же он начал приставать к девушке другого футболиста, отдыхавшего в клубе. После того, как он оказался на улице на него напали 6 человек.
У футболиста незначительные ссадины и ушибы, а также серьезная травма голеностопного сустава.
Из-за повреждения футболист пропустил матч с "Ливерпулем" (0:3). Дринкуотер пропустит около трех недель.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|4
|12
|2
|Манчестер Сити
|4
|10
|3
|Лестер Сити
|4
|8
|4
|Кристал Пэлас
|4
|7
|5
|Вест Хэм Юнайтед
|4
|7
|6
|Арсенал Лондон
|3
|6
|7
|Манчестер Юнайтед
|4
|5
|8
|Шеффилд Юнайтед
|4
|5
|9
|Челси
|4
|5
|10
|Тоттенхэм
|3
|4
|11
|Бернли
|4
|4
|12
|Эвертон
|3
|4
|13
|Саутгемптон
|4
|4
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|4
|15
|Борнмут
|4
|4
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|4
|4
|17
|Вулверхэмптон
|3
|3
|18
|Астон Вилла
|4
|3
|19
|Норвич Сити
|4
|3
|20
|Уотфорд
|4
|1