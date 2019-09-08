На игрока "Челси" напали возле клуба. Он пропустит около трех недель

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На игрока "Челси" напали возле клуба. Он пропустит около трех недель

На игрока "Челси" Дэнни Дринкуотера, который играет в аренде в "Бернли", напали возле одного из ночных клубов в Манчестере. Об этом сообщает The Sun.

По данным источника, 29-летний футболист проводил вечер в клубе Chinawhite. Из-за сильного алкогольного опьянения его выгнали из заведения, к тому же он начал приставать к девушке другого футболиста, отдыхавшего в клубе. После того, как он оказался на улице на него напали 6 человек.

У футболиста незначительные ссадины и ушибы, а также серьезная травма голеностопного сустава.

Из-за повреждения футболист пропустил матч с "Ливерпулем" (0:3). Дринкуотер пропустит около трех недель.

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