На игрока "Реала" Рамоса претендует 4 топ-клуба
В капитане мадридского "Реала" Серхио Рамосе заинтересованы 4-топ клуба, передает AS.
Ранее сообщалось, что Рамос думает о том, чтобы сменить команду в ближайшем будущем.
По данным издания, если 30-летний защитник решит покинуть клуб, его примут "Манчестер Юнайтед", "Ювентус", "Ливерпуль" и китайский клуб.
Стоит отметить, что для испанца финансовый вопрос стоит не на первом месте.
Рамос перешел в "Реал" из "Севильи" в 2005 году за 27 миллионов евро. Его контракт с мадридским клубом действует до 2021 года.
Трансферная стоимость испанца - 30 миллионов евро.
В текущем сезоне Рамос играл в 42 матчах, забив 11 голов и сделав 2 результативные передачи.
А еще: Роналду попросил "Ювентус" купить Рамоса| http://soccernews.ru
опрос
главное
Лента новостей
-
Аджоев: "Выход в Лигу Европы диктует нам новые условия, финансирование изменится в сторону повышения"
-
Головин - в старте "Монако" на матч с "Ниццей"
-
Вальверде: "Я всем доволен в "Барселоне", у меня никогда не было поводов жаловаться"
-
Дзюба: "Енисей" наверняка захочет хлопнуть дверью напоследок"
-
Голкипер "Порту" Касильяс отправится на финал Кубка Португалии вместе с командой
-
"Интер" убрал снимок Икарди со страниц промо-материалов на официальном сайте клуба
-
Пике: "Де Йонг отлично поможет "Барселоне" в следующем сезоне"
-
Федун: "На мой взгляд, в России нет 18 команд, готовых выступать в Премьер-Лиге"
-
1
На игрока "Реала" Рамоса претендует 4 топ-клуба
-
"Челси" хочет сохранить Сарри еще на сезон
-
"Ньюкасл" проявляет интерес к защитнику ЦСКА Фернандесу
-
Пауло Дибала не хочет уходить из "Ювентуса"
-
Роналду купил новый автомобиль за миллион евро
-
2
Месси назвал виновника поражения "Барселоны" от "Ливерпуля"
-
2
Роналду попросил "Ювентус" купить Рамоса
-
"Манчестер Юнайтед" начал переговоры по трансферу Дембеле
-
Дзюба назвал свой способ прятаться от людей в публичных местах
-
ЦСКА нацелился на хорватского форварда
-
Аллегри - о новом тренере "Ювентуса": "Наставник из Манчестера близко"
-
Акинфеев высказался о разгромной победе ЦСКА над "Реалом"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16