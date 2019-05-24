На игрока "Реала" Рамоса претендует 4 топ-клуба

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На игрока "Реала" Рамоса претендует 4 топ-клуба

В капитане мадридского "Реала" Серхио Рамосе заинтересованы 4-топ клуба, передает AS.

Ранее сообщалось, что Рамос думает о том, чтобы сменить команду в ближайшем будущем.

По данным издания, если 30-летний защитник решит покинуть клуб, его примут "Манчестер Юнайтед", "Ювентус", "Ливерпуль" и китайский клуб.

Стоит отметить, что для испанца финансовый вопрос стоит не на первом месте. 

Рамос перешел в "Реал" из "Севильи" в 2005 году за 27 миллионов евро. Его контракт с мадридским клубом действует до 2021 года. 

Трансферная стоимость испанца - 30 миллионов евро. 

В текущем сезоне Рамос играл в 42 матчах, забив 11 голов и сделав 2 результативные передачи.

А еще: Роналду попросил "Ювентус" купить Рамоса| http://soccernews.ru
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