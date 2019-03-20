На игрока "Ромы" Дзаньоло претендует четыре топ-клуба Европы

Полузащитник "Ромы" Николо Дзаньоло, скорее всего, сменит команду в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Tuttosport.

По данным источника, в 19-летнем футболисте заинтересован "Милан", "Ювентус", "Манчестер Сити" и "Реал".

Трансферная стоимость игрока - 40 миллионов евро, однако "Рома" готова его отпустить не меньше, чем за 57 миллионов евро.

Контракт Дзаньоло с "Ромой" рассчитан до 2023 года.

В нынешнем сезоне игрок участвовал в 28 матчах, отметившись 5 голами и 2 ассистами.

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