На игрока "Ромы" Дзаньоло претендует четыре топ-клуба Европы
Полузащитник "Ромы" Николо Дзаньоло, скорее всего, сменит команду в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Tuttosport.
По данным источника, в 19-летнем футболисте заинтересован "Милан", "Ювентус", "Манчестер Сити" и "Реал".
Трансферная стоимость игрока - 40 миллионов евро, однако "Рома" готова его отпустить не меньше, чем за 57 миллионов евро.
Контракт Дзаньоло с "Ромой" рассчитан до 2023 года.
В нынешнем сезоне игрок участвовал в 28 матчах, отметившись 5 голами и 2 ассистами.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|28
|75
|2
|Наполи
|28
|60
|3
|Интер Милан
|28
|53
|4
|Милан
|28
|51
|5
|Рома
|28
|47
|6
|Лацио
|27
|45
|7
|Аталанта
|28
|45
|8
|Торино
|28
|44
|9
|Сампдория
|28
|42
|10
|Фиорентина
|28
|37
|11
|Парма
|28
|33
|12
|Дженоа
|28
|33
|13
|Сассуоло
|28
|32
|14
|Кальяри
|28
|30
|15
|СПАЛ
|28
|26
|16
|Удинезе
|27
|25
|17
|Эмполи
|28
|25
|18
|Болонья
|28
|24
|19
|Фрозиноне
|28
|17
|20
|Кьево
|28
|11