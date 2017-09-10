На игру с "Динамо" отправилось две тысячи болельщиков "Зенита"

На игре 9-го тура чемпионата России между "Динамо" и "Зенитом" будет присутствовать около 12 тысяч зрителей.

По информации источника, команду гостей поддержат до двух тысяч болельщиков.

Напомним, матч пройдет сегодня, 10 сентября, на стадионе "Арена Химки". Игра начнется в 14:00 по московскому времени. | http://soccernews.ru