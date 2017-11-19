На игру с "Валенсией" "Барселона" потеряла своего ключевого игрока

На игру 13-го тура испанской Ла Лиги против "Валенсии" каталонская "Барселона" потеряла своего ключевого защитника Жерара Пике.

Причиной отсутствия 30-летнего бека "сине-гранатовых" в следующем матче чемпионата, который должен состояться ровно через неделю, стал его перебор желтых карточек.

Отметим, что с "Валенсией" также не сыграет Хавьер Маскерано, находящийся в лазарете "Барсы".

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