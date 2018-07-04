На Игуаина появился новый претендент

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На Игуаина появился новый претендентНа форварда туринского "Ювентуса" Гонсало Игуаина появился новый претендент, информирует TuttoMercatoWeb.

Так, по сведениям источника, на 30-летнего нападающего "старой синьоры" нацелился "Милан". Видеть аргентинца на "Сан-Сиро" желает лично главный тренер "россонери" Дженнаро Гаттузо. Чтобы выручить средства на покупку игрока и иметь возможность побороться за него, "красно-черные" планируют расстаться с несколькими своими футболистами.

Напомним, "Милан" вступил в борьбу за экс-игрока "Арсенала". | soccernews.ru

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