На Игуаина появился новый претендент

На форварда туринского "Ювентуса" Гонсало Игуаина появился новый претендент, информирует TuttoMercatoWeb.

Так, по сведениям источника, на 30-летнего нападающего "старой синьоры" нацелился "Милан". Видеть аргентинца на "Сан-Сиро" желает лично главный тренер "россонери" Дженнаро Гаттузо. Чтобы выручить средства на покупку игрока и иметь возможность побороться за него, "красно-черные" планируют расстаться с несколькими своими футболистами.

Напомним, "Милан" вступил в борьбу за экс-игрока "Арсенала". | soccernews.ru