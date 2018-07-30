На Игуаина появился новый претендент

Форвард "Ювентуса" Гонсало Игуаин попал в сферу интересов дортмундской "Боруссии".

Однако как сообщает Get Football News Italy, футболист не рассматривает вариант с продолжением карьеры в Германии.

Напомним, что борьбу за аргентинца также ведут "Милан" и "Челси".

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