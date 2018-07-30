На Игуаина появился новый претендент
Форвард "Ювентуса" Гонсало Игуаин попал в сферу интересов дортмундской "Боруссии".
Однако как сообщает Get Football News Italy, футболист не рассматривает вариант с продолжением карьеры в Германии.
Напомним, что борьбу за аргентинца также ведут "Милан" и "Челси".
Читайте также: "Ювентус" озвучил "Милану" стоимость Игуаина. | http://soccernews.ru
опрос
главное
Лента новостей
-
"Челси" определился с приоритетной трансферной целью на оставшуюся часть лета
-
Анонс дня: что нельзя пропустить 31 июля
-
Главные новости дня: 30 июля
-
"Ливерпуль" намерен продлить соглашение с Мане
-
Очередной экзамен для новичков: "Крылья Советов" примут ЦСКА в заключительном матче первого тура РПЛ
-
Бэйл задумывается о продлении контракта с "Реалом"
-
"Дженоа" претендует на хавбека "Милана"
-
"Эвертон" хочет купить защитника "Манчестер Юнайтед"
-
"Ливерпуль" определился с будущим Ориги
-
"Вулверхэмптон" интересуется воспитанником "Барселоны"
-
Йерри Мина рассказал, как проигрывал деньги Месси и Суаресу
-
"Тоттенхэм" нацелился на лидера "Валенсии"
-
Французский клуб близок к подписанию защитника "Челси"
-
Лено: "Я многому научусь у Чеха"
-
Аллегри прокомментировал возможный уход Игуаина
-
"Блэкберн" объявил об аренде полузащитника "Челси"
-
"Ростов" усилится конголезским форвардом
-
Кейлор Навас прояснил своё будущее
-
Тренер "Лестера" сделал заявление о будущем Магуайра
-
СМИ узнали, какие клубы связывались с "Лацио" по трансферу Милинковича-Савича
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|34
|84
|2
|Шальке
|34
|63
|3
|Хоффенхайм
|34
|55
|4
|Боруссия Дортмунд
|34
|55
|5
|Байер Леверкузен
|34
|55
|6
|РБ Лейпциг
|34
|53
|7
|Штутгарт
|34
|51
|8
|Айнтрахт Франкфурт
|34
|49
|9
|Боруссия Менхенгладбах
|34
|47
|10
|Герта
|34
|43
|11
|Вердер Бремен
|34
|42
|12
|Аугсбург
|34
|41
|13
|Ганновер 96
|34
|39
|14
|Майнц 05
|34
|36
|15
|Фрайбург
|34
|36
|16
|Вольфсбург
|34
|33
|17
|Гамбург
|34
|31
|18
|Кельн
|34
|22