На Игуаина появился претендент из Франции

Теги ювентусмонакогонсало игуаин

На Игуаина появился претендент из ФранцииНа форварда туринского "Ювентуса" Гонсало Игуаина появился претендент из французской Лиги 1, информирует Calciomercato.

Так, по сведениям источника, интерес к 30-летнему нападающему "старой синьоры" проявил "Монако". Монегаски уже отправили запрос в стан чемпиона Италии о возможности подписания аргентинца.

В завершившемся сезоне Игуаин забил 23 мяча и сделал 8 результативных передач в 50 матчах за "Ювентус".

Напомним, Чалов отговаривает Головина от перехода в "Монако". | soccernews.ru

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