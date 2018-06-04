На Игуаина появился претендент из Франции

На форварда туринского "Ювентуса" Гонсало Игуаина появился претендент из французской Лиги 1, информирует Calciomercato.

Так, по сведениям источника, интерес к 30-летнему нападающему "старой синьоры" проявил "Монако". Монегаски уже отправили запрос в стан чемпиона Италии о возможности подписания аргентинца.

В завершившемся сезоне Игуаин забил 23 мяча и сделал 8 результативных передач в 50 матчах за "Ювентус".

Напомним, Чалов отговаривает Головина от перехода в "Монако". | soccernews.ru