На Игуаина претендуют клубы из пяти стран

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На Игуаина претендуют клубы из пяти стран

Нападающий туринского "Ювентуса" Гонсало Игуаин пользуется спросом на трансферном рынке.

Как сообщает Goal.com со ссылкой на агента футболиста, к аргентинцу проявляют интерес клубы из пяти стран.

32-летний форвард может оказаться в Англии, Франции, Испании, Китае или США.

Игуаин выступал за "Ювентус" с 2016 года, сыграл 149 матчей, забил 66 голов и сделал 16 ассистов. Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.

Не пропустите: Игуаин согласовал контракт с клубом Бекхэма. | http://soccernews.ru
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