На Игуаина претендуют клубы из пяти стран
Нападающий туринского "Ювентуса" Гонсало Игуаин пользуется спросом на трансферном рынке.
Как сообщает Goal.com со ссылкой на агента футболиста, к аргентинцу проявляют интерес клубы из пяти стран.
32-летний форвард может оказаться в Англии, Франции, Испании, Китае или США.
Игуаин выступал за "Ювентус" с 2016 года, сыграл 149 матчей, забил 66 голов и сделал 16 ассистов. Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.
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