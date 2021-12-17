На Икарди и его супругу Ванду Нару подали в суд

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На Икарди и его супругу Ванду Нару подали в судФото: инстаграм Икарди/Автор неизвестен

Аргентинский форвард "Пари Сен-Жермен" Мауро Икарди и его супруга и агент Ванда Нара подозреваются в денежных махинациях, сообщает издание Corriere dello Sport.

По информации источника, компания, основанная супругами, Work Marketing Football SRL, подозревается в отмывании денег и структурной коррупции.

Отмечается, что судебный иск против пары подал Фернандо Мигес, владелец компании Fundación por la Paz y el Cambio Climático de Argentina.

Документ, представленный в суд Буэнос-Айреса, говорит о том, что отмывание денег затронуло и другие компании, связанные с Икарди и Нарой, – например, организацию по производству одежды, бренд WANDA и Wanda Nara Cosmetics.

В иске сообщается, что реальная цель работы Work Marketing Football SRL – "размещение денежных средств от спортивной деятельности, чтобы с помощью них получить доступ к капиталу черного рынка вне каких-либо договорных соглашений".

"Мы считаем, что это делается для того, чтобы избежать уплаты международных налоговых платежей", – говорится в документе.

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