На Икарди и его супругу Ванду Нару подали в суд
Фото: инстаграм Икарди/Автор неизвестен
Аргентинский форвард "Пари Сен-Жермен" Мауро Икарди и его супруга и агент Ванда Нара подозреваются в денежных махинациях, сообщает издание Corriere dello Sport.
По информации источника, компания, основанная супругами, Work Marketing Football SRL, подозревается в отмывании денег и структурной коррупции.
Отмечается, что судебный иск против пары подал Фернандо Мигес, владелец компании Fundación por la Paz y el Cambio Climático de Argentina.
Документ, представленный в суд Буэнос-Айреса, говорит о том, что отмывание денег затронуло и другие компании, связанные с Икарди и Нарой, – например, организацию по производству одежды, бренд WANDA и Wanda Nara Cosmetics.
В иске сообщается, что реальная цель работы Work Marketing Football SRL – "размещение денежных средств от спортивной деятельности, чтобы с помощью них получить доступ к капиталу черного рынка вне каких-либо договорных соглашений".
"Мы считаем, что это делается для того, чтобы избежать уплаты международных налоговых платежей", – говорится в документе.
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