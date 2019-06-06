На Икарди появился новый претендент

"Рома" включилась в борьбу за нападающего "Интера" Мауро Икарди, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации ресурса, римский клуб хочет купить аргентинского бомбардира во время летнего трансферного окна и готов включить в сделку Эдина Джеко.

На 26-летнего Икарди также претендуют "Ювентус" и "Наполи".

Ранее стало известно, что звёздный форвард не входит в планы нового главного тренера "нерадзурри" Антонио Конте.

В минувшем сезоне Икарди сыграл за "Интер" 37 матчей, забил 17 голов и сделал 5 ассистов. Его стоимость оценивается в 90 миллионов евро.

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