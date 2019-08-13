На Икарди появился новый претендент

Форвард "Интера" Мауро Икарди может продолжить карьеру во Франции.

Как сообщает Sky Sport Italia, в услугах 26-летнего аргентинца заинтересован "Монако", который уже сделал запрос о его трансфере.

Напомним, что борьбу за футболиста также ведут "Наполи", "Рома" и "Ювентус". Ранее сообщалось, что игрок склоняется к переходу в римский клуб.

Икарди выступает за "Интер" с 2013 года. В прошлом сезоне на его счету 17 голов и 5 результативных передач в 37 играх.

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