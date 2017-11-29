На Икарди претендуют четыре топ-клуба

Теги реал мадридинтер миланмауро икардипсжчелсибавария мюнхен

На Икарди претендуют четыре топ-клубаНа форварда миланского "Интера" Мауро Икарди претендуют четыре топ-клуба, информирует El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, вопрос с приобретением 24-летнего нападающего "нерадзурри" готовы рассмотреть мадридский "Реал", мюнхенская "Бавария", лондонский "Челси" и французский ПСЖ.

Напомним, "Интер" намерен подписать с Икарди новый контракт и увеличить сумму отступных за него со 110-ти до 220-ти миллионов евро.

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