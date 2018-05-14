На Икарди претендуют два гранда из АПЛ и Ла Лиги

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На Икарди претендуют два гранда из АПЛ и Ла ЛигиНа форварда миланского "Интера" Мауро Икарди претендуют два гранда из АПЛ и Ла Лиги, информирует испанская пресса.

Так, в Премьер-Лиге видеть 25-летнего нападающего "нерадзурри" желает "Ливерпуль", а в Примере в его подписании заинтересован мадридский "Атлетико".

В нынешнем сезоне Икарди забил 28 мячей и сделал 1 результативную передачу в 35 матчах за "Интер".

Напомним, Креспо считает ошибкой - не вызов Икарди в сборную Аргентины. | soccernews.ru

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