На Икарди претендуют два гранда из АПЛ и Ла Лиги

На форварда миланского "Интера" Мауро Икарди претендуют два гранда из АПЛ и Ла Лиги, информирует испанская пресса.

Так, в Премьер-Лиге видеть 25-летнего нападающего "нерадзурри" желает "Ливерпуль", а в Примере в его подписании заинтересован мадридский "Атлетико".

В нынешнем сезоне Икарди забил 28 мячей и сделал 1 результативную передачу в 35 матчах за "Интер".

Напомним, Креспо считает ошибкой - не вызов Икарди в сборную Аргентины. | soccernews.ru