На Иньесту появился претендент из АПЛ

На капитана каталонской "Барселоны" Андреса Иньесту появился претендент из английской Премьер-Лиги, информирует AS.

По сведениям издания, "Манчестер Сити" внимательно следит за ситуацией с 33-летним полузащитником, который до сих пор не продлил контракт со своим клубом. Учитывая заинтересованность "сине-гранатовых" сразу в нескольких игроках, выступающих на позиции Иньесты, легенда "Барсы" вполне может принять решение сменить клубную прописку, чем вполне будут готовы воспользоваться "горожане".

Напомним, вчера "Манчестер Сити" сыграл вничью с "Эвертоном". | soccernews.ru