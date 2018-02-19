На Иско появился еще один претендент из АПЛ

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На Иско появился еще один претендент из АПЛНа полузащитника мадридского "Реала" Иско появился еще один претендент из английской Премьер-Лиги, информирует испанская пресса.

Сообщается, что интерес к 25-летнему хавбеку "сливочных" начал проявлять лондонский "Челси". "Аристократы" видят в игроке королевского клуба потенциального кандидата на замену своему вингеру Эдену Азару, который следующим летом может уйти как раз в "Реал".

В нынешнем сезоне Иско забил 7 мячей и сделал 6 результативных передач в 34 матчах за "Реал".

Напомним, Иско получил привлекательное предложение от английского гранда. | soccernews.ru

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