На Иско появился еще один претендент из АПЛ

На полузащитника мадридского "Реала" Иско появился еще один претендент из английской Премьер-Лиги, информирует испанская пресса.

Сообщается, что интерес к 25-летнему хавбеку "сливочных" начал проявлять лондонский "Челси". "Аристократы" видят в игроке королевского клуба потенциального кандидата на замену своему вингеру Эдену Азару, который следующим летом может уйти как раз в "Реал".

В нынешнем сезоне Иско забил 7 мячей и сделал 6 результативных передач в 34 матчах за "Реал".

Напомним, Иско получил привлекательное предложение от английского гранда. | soccernews.ru