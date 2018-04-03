На Иско появился еще один претендент из АПЛ

Теги реал мадридискоманчестер юнайтед

На Иско появился еще один претендент из АПЛ"Манчестер Юнайтед" заинтересовался полузащитником мадридского "Реала" Иско, информирует испанская пресса.

Сообщается, что ближайшим летом "красные дьяволы" вполне могут перебить предложения конкурентов по 25-летнему хавбеку королевского клуба. При этом самому игроку "Юнайтед" также будет готов платить солидный оклад.

Также Иско входит в сферу интересов "Манчестер Сити", туринского "Ювентуса" и лондонского "Челси".

Напомним, "Манчестер Юнайтед" нацелился на Салаха. | soccernews.ru

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