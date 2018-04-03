На Иско появился еще один претендент из АПЛ

"Манчестер Юнайтед" заинтересовался полузащитником мадридского "Реала" Иско, информирует испанская пресса.

Сообщается, что ближайшим летом "красные дьяволы" вполне могут перебить предложения конкурентов по 25-летнему хавбеку королевского клуба. При этом самому игроку "Юнайтед" также будет готов платить солидный оклад.

Также Иско входит в сферу интересов "Манчестер Сити", туринского "Ювентуса" и лондонского "Челси".

Напомним, "Манчестер Юнайтед" нацелился на Салаха. | soccernews.ru