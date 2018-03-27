На Иско претендует три клуба

На полузащитника мадридского "Реала" Иско претендует три клуба, информирует Le 10 Sport.

Так, по сведениям издания, ближайшим летом побороться за 25-летнего хавбека "сливочных", если те решат с ним расстаться, будут готовы "Манчестер Сити", лондонский "Челси" и туринский "Ювентус".

В нынешнем сезоне Иско забил 7 мячей и сделал 7 результативных передач в 40 матчах за "Реал".

Напомним, "Манчестер Сити" готов заплатить за Иско 85 миллионов евро. | soccernews.ru