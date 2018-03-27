На Иско претендует три клуба

Теги реал мадридискоювентусманчестер ситичелси

На Иско претендует три клубаНа полузащитника мадридского "Реала" Иско претендует три клуба, информирует Le 10 Sport.

Так, по сведениям издания, ближайшим летом побороться за 25-летнего хавбека "сливочных", если те решат с ним расстаться, будут готовы "Манчестер Сити", лондонский "Челси" и туринский "Ювентус".

В нынешнем сезоне Иско забил 7 мячей и сделал 7 результативных передач в 40 матчах за "Реал".

Напомним, "Манчестер Сити" готов заплатить за Иско 85 миллионов евро. | soccernews.ru

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