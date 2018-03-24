На Иско претендуют два клуба

Теги реал мадридманчестер ситичелсииско

На Иско претендуют два клубаНа полузащитника мадридского "Реала" Иско претендуют два клуба из английской Премьер-Лиги, информирует Daily Star со ссылкой на испанскую прессу.

Так, сообщается, что ближайшим летом побороться за 25-летнего хавбека "сливочных", если он решит сменить команду, будут готовы лондонский "Челси" и "Манчестер Сити". При этом оба претендента на игрока готовы предложить ему более выгодный контракт, нежели он имеет на "Сантьяго Бернабеу".

В нынешнем сезоне Иско забил 7 мячей и сделал 7 результативных передач в 40 матчах за "Реал".

Напомним, Пуйоль высказался о возможном переходе Неймара в "Реал". | soccernews.ru

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