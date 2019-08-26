На "Камп Ноу" состоялась презентация статуи в честь Кройффа

Теги барселонайохан кройфф

На "Камп Ноу" состоялась презентация статуи в честь Кройффа

В Испании состоялась презентация скульптуры в честь легендарного полузащитника, а позже тренера "Барселоны" Йохана Кройффа. Мероприятие прошло на домашнем стадионе каталонцев.

Статую выполнена из бронзы. Высоты - 3,5 метра, вес - 3 500 кг. Над созданием работал голландский скульптор Корри Аммерлаан на протяжении 4 месяцев.

Кройфф умер 24 марта 2016 года в возрасте 68 лет от рака легких. Футболист играл за "Барселону" с 1973 по 1978 год. Тренировал каталонцев с 1988 по 1996 год.

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