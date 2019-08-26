На "Камп Ноу" состоялась презентация статуи в честь Кройффа
В Испании состоялась презентация скульптуры в честь легендарного полузащитника, а позже тренера "Барселоны" Йохана Кройффа. Мероприятие прошло на домашнем стадионе каталонцев.
Статую выполнена из бронзы. Высоты - 3,5 метра, вес - 3 500 кг. Над созданием работал голландский скульптор Корри Аммерлаан на протяжении 4 месяцев.
The Johan Cruyff statue, now officially unveiled . pic.twitter.com/l5kudJjwBh— totalBarça (@totalBarca) 26 августа 2019 г.
Кройфф умер 24 марта 2016 года в возрасте 68 лет от рака легких. Футболист играл за "Барселону" с 1973 по 1978 год. Тренировал каталонцев с 1988 по 1996 год.
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