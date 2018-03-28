На Капелло появился первый претендент

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На Капелло появился первый претендент

Итальянский специалист Фабио Капелло может продолжить карьеру в АПЛ.

Как сообщает Daily Mail, "Арсенал" рассматривает Капелло, как возможную замену Арсену Венгеру, который летом может покинуть клуб.

Напомним, что сегодня Капелло был отправлен в отставку с поста тренера "Цзянсу Сунин".

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