На капитанскую повязку в "Арсенале" есть сразу несколько кандидатов

Фото: инстаграм "Арсенала"/Автор неизвестен

У лондонского "Арсенала" будет новый капитан после того, как Пьер-Эмерика Обамеянга лишили капитанской повязки из-за нарушения дисциплины.

Как сообщает Talksport, главными кандидатами на эту роль являются защитник Киран Тирни и форвард Александр Ляказетт.

По информации источника, также рассматриваются экс-капитан команды Гранит Джака и голкипер Аарон Рэмсдейл. Отметим, что Джака был лишен капитанской повязки за неподобающие поведение.

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