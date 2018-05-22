На карандаше у "Реала" находится три голкипера

Главный эксперт OkDiario Эдуардо Инда назвал основных претендентов на усиление вратарской линии "Реала".

"По информации, которую я имею, можно уверенно заявить, что "Реал" подпишет нового голкипера. Претендентами являются Алиссон, Куртуа и Де Хеа. Абсолютным приоритетом остается испанец" - приводит слова Инды Tribalfootball.

Напомним, что сейчас основным вратарем "Реала" является Кейлор Навас.

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