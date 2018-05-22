На карандаше у "Реала" находится три голкипера

Теги реал мадриддавид де хеатибо куртуаалиссон

На карандаше у "Реала" находится три голкипера

Главный эксперт OkDiario Эдуардо Инда назвал основных претендентов на усиление вратарской линии "Реала".

"По информации, которую я имею, можно уверенно заявить, что "Реал" подпишет нового голкипера. Претендентами являются Алиссон, Куртуа и Де Хеа. Абсолютным приоритетом остается испанец" - приводит слова Инды Tribalfootball.

Напомним, что сейчас основным вратарем "Реала" является Кейлор Навас.

Читайте также: Салах озвучил "Реалу" свои требования по зарплате. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

"Ювентус" побеждает, Буффон уезжает, "Наполи" ставит рекорд: Итоги сезона Серии А

"Ювентус" побеждает, Буффон уезжает, "Наполи" ставит рекорд: Итоги сезона Серии А

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 38 93
2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов