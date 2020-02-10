На карнавале в Италии показали статую Роналду в образе бионического человека

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На карнавале в Италии показали статую Роналду в образе бионического человека

На карнавале в Италии показали огромную статую форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду. Об этом сообщает Sky Sport Italia.

Праздник проходит в городе Виареджо. Статуя португальца выполнена из папье-маше. Футболист представлен в образе бионического человека и символизирует стремление к совершенству. Сам карнавал посвящён актуальным темам современного общества.

 35-летний Роналду в текущем сезоне сыграл за "Ювентус" 28 матчей, забил 23 гола и сделал 3 ассиста.

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