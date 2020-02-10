На карнавале в Италии показали статую Роналду в образе бионического человека
На карнавале в Италии показали огромную статую форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду. Об этом сообщает Sky Sport Italia.
Праздник проходит в городе Виареджо. Статуя португальца выполнена из папье-маше. Футболист представлен в образе бионического человека и символизирует стремление к совершенству. Сам карнавал посвящён актуальным темам современного общества.
¡Super Cristiano Ronaldo!— Fuera de Juego (@ESPN_FDJ) February 10, 2020
Una figura gigante de CR7 robó cámara en el festival de Viareggio en Italia
A su manera, el astro portugués ya está conquistando más allá de la Serie A pic.twitter.com/PkYtGNkbsw
35-летний Роналду в текущем сезоне сыграл за "Ювентус" 28 матчей, забил 23 гола и сделал 3 ассиста.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Интер Милан
|23
|54
|2
|Ювентус
|23
|54
|3
|Лацио
|23
|53
|4
|Аталанта
|23
|42
|5
|Рома
|23
|39
|6
|Хеллас Верона
|23
|34
|7
|Болонья
|23
|33
|8
|Кальяри
|23
|32
|9
|Парма
|23
|32
|10
|Милан
|23
|32
|11
|Наполи
|23
|30
|12
|Сассуоло
|23
|29
|13
|Торино
|23
|27
|14
|Фиорентина
|23
|25
|15
|Удинезе
|23
|25
|16
|Сампдория
|23
|23
|17
|Лечче
|23
|22
|18
|Дженоа
|23
|19
|19
|Брешия
|23
|16
|20
|СПАЛ
|23
|15