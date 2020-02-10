На карнавале в Италии показали статую Роналду в образе бионического человека

На карнавале в Италии показали огромную статую форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду. Об этом сообщает Sky Sport Italia.



Праздник проходит в городе Виареджо. Статуя португальца выполнена из папье-маше. Футболист представлен в образе бионического человека и символизирует стремление к совершенству. Сам карнавал посвящён актуальным темам современного общества.

¡Super Cristiano Ronaldo!



Una figura gigante de CR7 robó cámara en el festival de Viareggio en Italia



A su manera, el astro portugués ya está conquistando más allá de la Serie A pic.twitter.com/PkYtGNkbsw — Fuera de Juego (@ESPN_FDJ) February 10, 2020

35-летний Роналду в текущем сезоне сыграл за "Ювентус" 28 матчей, забил 23 гола и сделал 3 ассиста.

Не пропустите: Пети: "Роналду - монстр, а Месси, которому 32 года, осталось играть на самом высоком уровне еще год или два". | http://soccernews.ru