На Кавани появился первый претендент

Теги эдинсон кавани псжатлетико мадрид

На Кавани появился первый претендентНа форварда французского ПСЖ Эдинсона Кавани, который вступил в конфликт со своим звездным партнером по команде Неймаром, уже появился первый претендент.

Как информирует FootMercato, за ситуацией в стане парижского клуба внимательно наблюдает мадридский "Атлетико", который в случае выставления уругвайца на трансфер будет готов предпринять попытки его заполучить.

В текущем сезоне Кавани отметился 9 забитыми мячами и 3 ассистами в 8 матчах за ПСЖ.

Напомним, Неймар поставил требование перед руководством ПСЖ. | soccernews.ru

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