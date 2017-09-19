На Кавани появился первый претендент
На форварда французского ПСЖ Эдинсона Кавани, который вступил в конфликт со своим звездным партнером по команде Неймаром, уже появился первый претендент.
Как информирует FootMercato, за ситуацией в стане парижского клуба внимательно наблюдает мадридский "Атлетико", который в случае выставления уругвайца на трансфер будет готов предпринять попытки его заполучить.
В текущем сезоне Кавани отметился 9 забитыми мячами и 3 ассистами в 8 матчах за ПСЖ.
Напомним, Неймар поставил требование перед руководством ПСЖ. | soccernews.ru
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