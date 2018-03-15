На Кавани появился претендент из АПЛ

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На Кавани появился претендент из АПЛ

Форвард ПСЖ Эдинсон Кавани может продолжить карьеру в АПЛ.

Как сообщает английская пресса, в услугах уругвайца заинтересован "Челси". Наставник "синих" Антонио Конте считает, что по бомбардирским качествам Кавани превосходит нынешнего форварда команды Альваро Морату. Ориентировочная стоимость футболиста составляет 60 миллионов евро.

В текущем сезоне Кавани провел 39 матчей и забил 33 гола.

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