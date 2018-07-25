На Кавани появился претендент из АПЛ

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На Кавани появился претендент из АПЛ

Форвард ПСЖ Эдинсон Кавани может продолжить карьеру в АПЛ.

Как сообщает Teamtalk, в услугах уругвайца лично заинтересован новый наставник "Челси" Маурицио Сарри.

Ранее сообщалось, что за продажу Кавани выступает Неймар.

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