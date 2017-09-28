На Кавани претендуют четыре клуба АПЛ

Сразу четыре клуба английской Премьер-Лиги интересуются форвардом французского ПСЖ Эдинсоном Кавани.

Так, по информации FootMercato, за событиями с уругвайским нападающим следят "Эвертон", "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед", а также лондонский "Челси", которые будут готовы сделать предложения по 30-летнему бомбардиру в случае, если тот будет выставлен парижанами на трансфер.

Напомним, вчера Кавани помог ПСЖ разгромить "Баварию". | soccernews.ru