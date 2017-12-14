На Кейна появился новый претендент

Теги манчестер ситихосеп гвардиолахарри кейнтоттенхэм

На Кейна появился новый претендентНа форварда лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейна появился новый претендент, информирует испанская пресса.

Сообщается, что видеть 24-летнего нападающего "шпор" в рядах своей команды желает главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола. К вопросу приобретения Кейна "горожане" могут вернуться уже в летнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне Кейн забил 18 мячей и сделал 3 результативные передачи в 21 матче за "Тоттенхэм".

Напомним, Гвардиола похвалил Давида Силву. | soccernews.ru

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