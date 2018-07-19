На Кейна появился новый претендент

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На Кейна появился новый претендент

Форвард "Тоттенхэма" Харри Кейн может продолжить карьеру в Германии.

Как сообщает Calciomercato, в услугах футболиста заинтересована "Бавария".

Отмечается, что ориентировочная стоимость Кейна составляет 150 миллионов евро, однако мюнхенцы попытаются сбить цену.

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