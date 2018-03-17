На Кейна появился претендент из АПЛ

Форвард "Тоттенхэма" Харри Кейн летом может сменить клуб.

Как сообщает испанская пресса, в услугах футболиста заинтересован "Манчестер Сити". Действующее соглашение Кейна с клубом действует до лета 2022 года.

В этом сезоне Кейн сыграл 39 матчей, забил 35 голов и отдал 4 ассиста.

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