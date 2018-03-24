На Клаудио Браво претендуют два клуба

На голкипера "Манчестер Сити" Клаудио Браво претендуют два клуба, информирует La Cuarta.

Так, по сведениям источника, 34-летний вратарь "горожан" входит в сферу интересов ПСЖ и "Наполи". Оба клуба рассматривают вариант с приобретением чилийца уже ближайшим летом.

В нынешнем сезоне Браво пропустил 9 мячей в 11 матчах за "Манчестер Сити".

Напомним, "Манчестер Сити" претендует на ведущего защитника "Баварии". | soccernews.ru