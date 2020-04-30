На Кокорина и Мамаева опять подали в суд

Нападающий "Сочи" Александр Кокорин и полузащитник "Ростова" Павел Мамаев снова станут ответчиками в судебном процессе.

Иск против футболистов подала телеведущая "Первого канала" Ольга Ушакова, которая требует компенсацию за ремонт своего автомобиля марки "Мерседес".

По информации телеграм-канала Mash, женщина оценила нанесённый ущерб в сумму около 300 тысяч рублей. В машине было разбито стекло, а салон испачкан кровью.

Напомним, что от рук Кокорина, Мамаева и их друзей пострадал водитель телеведущей Виталий Соловчук. Инцидент произошёл ещё осенью 2018 года и по его итогам спортсмены отправились в тюрьму, откуда уже вышли условно-досрочно.

Не пропустите: Р. Билялетдинов рассказал об уходе Кокорина из "Локомотива". | http://soccernews.ru