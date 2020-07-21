На Кокорина появился новый претендент

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На Кокорина появился новый претендент

Ещё один клуб включился в борьбу за нападающего "Сочи" Александра Кокорина, сообщает "СЭ".

По информации источника, вслед за "Динамо" и "Локомотивом" на 29-летнего футболиста нацелился "Рубин".

Напомним, что за "Сочи" форвард выступает на правах аренды до конца сезона и южане хотят заключить с ним полноценный контракт.

Также рассматривает вариант с возвращением Кокорина владеющий правами на него "Зенит". В составе "сине-бело-голубых" он может заменить Сердара Азмуна.

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