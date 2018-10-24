На Конте появился еще один претендент

На известного итальянского тренера Антонио Конте, который ныне находится без клуба, появился еще один претендент.

Так, согласно информации CalcioMercato, в услугах 49-летнего специалиста, которого слухи активно связывают с мадридским "Реалом", заинтересован "Милан". "Россонери" рассматривают бывшего наставника лондонского "Челси" в качестве одного из кандидатов на замену своему главному тренеру Дженнаро Гаттузо, под руководством которого команда демонстрирует не лучшие результаты.

После 8 сыгранных матчей в Серии А "Милан" занимает 12-е место в турнирной таблице с 12 очками в активе.

Напомним, другим кандидатом на замену Гаттузо в "Милане" рассматривают Донадони. | soccernews.ru