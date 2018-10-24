На Конте появился еще один претендент

Теги антонио контемиландженнаро гаттузо

На Конте появился еще один претендентНа известного итальянского тренера Антонио Конте, который ныне находится без клуба, появился еще один претендент.

Так, согласно информации CalcioMercato, в услугах 49-летнего специалиста, которого слухи активно связывают с мадридским "Реалом", заинтересован "Милан". "Россонери" рассматривают бывшего наставника лондонского "Челси" в качестве одного из кандидатов на замену своему главному тренеру Дженнаро Гаттузо, под руководством которого команда демонстрирует не лучшие результаты.

После 8 сыгранных матчей в Серии А "Милан" занимает 12-е место в турнирной таблице с 12 очками в активе.

Напомним, другим кандидатом на замену Гаттузо в "Милане" рассматривают Донадони. | soccernews.ru

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