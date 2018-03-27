На Конте появился новый неожиданный претендент

Теги бавария мюнхенчелсиантонио конте

На Конте появился новый неожиданный претендентМюнхенская "Бавария" заинтересовалась услугами главного тренера лондонского "Челси" Антонио Конте, информирует fichajes.com.

По сведениям источника, в стане чемпионов Германии внимательно следят за ситуацией с возможным уходом 48-летнего специалиста со "Стэмфорд Бридж". Если руководство "аристократов" таки решится расстаться с итальянцем, немецкий гранд будет готов обсудить с ним условия возможного сотрудничества.

Напомним, Лев прокомментировал слухи, которые связывают его с "Баварией". | soccernews.ru

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