На Конте появился новый неожиданный претендент

Мюнхенская "Бавария" заинтересовалась услугами главного тренера лондонского "Челси" Антонио Конте, информирует fichajes.com.

По сведениям источника, в стане чемпионов Германии внимательно следят за ситуацией с возможным уходом 48-летнего специалиста со "Стэмфорд Бридж". Если руководство "аристократов" таки решится расстаться с итальянцем, немецкий гранд будет готов обсудить с ним условия возможного сотрудничества.

Напомним, Лев прокомментировал слухи, которые связывают его с "Баварией". | soccernews.ru