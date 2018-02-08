На Конте появился третий претендент

Теги челсиантонио контеиталия

На Конте появился третий претендентНа главного тренера лондонского "Челси" Антонио Конте появился третий претендент, информирует Le 10 Ssport.

По сведениям источника, в услугах 48-летнего специалиста заинтересована Федерация футбола Италии, которая рассчитывает в случае расставания наставника с "аристократами" предложить ему во второй раз возглавить национальную команду.

Напомним, также в услугах Конте заинтересованы "Интер" и "Милан". | soccernews.ru

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