"На кону два трофея". Сетьен высказался о возможном возобновлении сезона

2 Теги кике сетьенбарселона

"На кону два трофея". Сетьен высказался о возможном возобновлении сезона
Главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен заявил, что каталонский клуб надеется доиграть нынешний сезон, который приостановлен из-за угрозы распространения коронавируса.

"Мы все хотим вернуться к нормальной жизни. Все сильно пострадали от коронавируса и его последствий. Для игроков поддержка формы в домашних условиях стала новым фактором, но за ними следили тренеры по физической подготовке.

Мы продолжаем борьбу в двух турнирах и полны мотивации. На кону стоят два трофея. Мы хотим победить в чемпионате Испании и Лиге Чемпионов, проведя все матчи. Но есть опасения по поводу того, как будет возобновляться сезон", - приводит слова Сетьена официальный сайт клуба.

После 27 туров "Барселона" лидирует в чемпионате Испании, опережая "Реал" на два очка. В первом матче 1/8 финала каталонцы на выезде сыграли вничью с "Наполи" со счетом 1:1.

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Сетьен:"На кону две священные коровы!"

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Барсе не светит ни там,ни там.

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