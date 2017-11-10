На кону - путевка в Россию: Швеция сразится с Италией

Швеция - Италия

Стадион: "Френдс Арена"

Начало матча: 22:45

Арбитр: Джюнейт Чакыр (Турция)

В центральной игре плей-офф европейского отбора на ЧМ-2018 сойдутся сборные Швеции и Италии. Первый стыковой матч состоится в Стокгольме. Шведы в квалификации попали в самую сложную группу, где их главными соперниками были французы и голландцы. Скандинавам удалось навязать борьбу оппонентам, некоторое время они даже лидировали в группе, когда обыграли сборную Франции на своем стадионе, но затем 31 августа 2017 года Швеция довольно неожиданно проиграла Болгарии в Софии со счетом 3:2, пропустив французов вперед. Те лидерство больше не теряли. На выход на Чемпионат Мира также претендовала сборная Нидерландов, голландцы в итоге набрали столько же очков, сколько и шведы, однако уступили им по разнице забитых и пропущенных мячей. В последнем туре Нидерланды должны были обыгрывать Швецию с неприлично крупным счетом 6:0 или 7:1, забить удалось только дважды, поэтому шведы спокойно вышли в стыки, где попали на самого серьезного из возможных соперников.

Италия в квалификации попала в одну группу с Испанией, занять первое место было чрезвычайно сложно, все должна была решить очная дуэль. В Турине команды сыграли вничью, затем очки не теряли, а в Мадриде Испания разгромила своего соперника со счетом 3:0. Уже после этого итальянцы сыграли вничью с Македонией, окончательно лишившись шансов на первое место. В целом изначально было понятно, что одна из топовых сборных будет играть в стыках, однако итальянцы сейчас не показывают такую игру, что можно было бы с уверенностью сказать, что они попадут на Чемпионат Мира. Шведы уже оставили за бортом одного фаворита, постараются они расправиться и с Италией.

Интересные факты противостояния:

Команды встречались между собой 24 раза: 12 побед у Италии, 6 – у Швеции, также 6 раз была зафиксирована ничья.

Шведы не выигрывали у итальянцев в официальных матчах с 1987 года.

На прошлом чемпионате Европы шведы и итальянцы попали в одну группу. Италия ее в итоге выиграла, а сборная Швеции заняла последнее место и поехала домой.

Ориентировочные составы:

Швеция: Ольсен, Крафт, Линделеф, Гранквист, Августинсон, Форсберг, Экдаль, Йоханссон, Ларссон, Берг, Тойвонен.

Италия: Буффон, Барцальи, Бонуччи, Кьеллини, Дармиан, Кандрева, Пароло, Де Росси, Вератти, Иммобиле, Белотти.

Прогноз на матч:

Италию на чужом поле устроит и результативная ничья, играть первым номером гости вряд ли будут, пока их устраивает счет. Шведам же нужно постараться сделать задел перед выездом в Италию. В любом случае ждать большого количества голов в этой игре не стоит.

Букмекеры предлагают на победу Италии коэффициент 2.35, на ничью - 2.90, на Швецию - 3.75

Вячеслав Горбачев

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