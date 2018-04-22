На кону Скудетто: "Ювентус" сразится с "Наполи в Турине
"Ювентус" – "Наполи"
Стадион: "Ювентус" (Турин)
Начало матча: 21:45
Арбитр: Джанлука Рокки
Программа 34-го тура итальянской Серии А закроется центральным противостоянием не только уик-энда, а и возможно всего сезона, в рамках которого "Ювентус" в родных стенах примет "Наполи". За пять туров до окончания кампании "старая синьора" опережает своего главного и единственного конкурента всего на четыре пункта. В случае победы, неаполитанцы вплотную приблизятся к туринцам и, как минимум, создадут психологическое давление на действующего чемпиона. А если же проиграют – интрига, хоть и не де-юре, но уже де-факто будет убита.Безусловно, даже победа ничего толком не гарантирует "партенопейцам", ведь один балл для итальянского чемпионата – это тоже много. Но глядя на календарь обеих клубов, можно убедится, что он гораздо тяжелее как раз-таки у подопечных Массимилиано Аллегри. "Юве" еще предстоять сложнейшие выезды на матчи против "Интера" и "Ромы", в то время как ребята Маурицио Саррри ни с кем из топ-6 в оставшихся турах не сыграют.Важность предстоящей встречи трудно переоценить. На неделе туринцы неожиданно сыграли вничью с "Кротоне", но в том поединке тренерский штаб "старой синьоры" предоставил отдых многим ведущим игрокам, дабы те накопили силы на схватку против "Наполи". Впрочем, как и сами неаполитанцы, которые, хоть свой матч выиграли, но без точечной ротации основного состава не обошлось. Также важно отметить, что практически все футболисты из обеих коллективов в строю и готовы завтра появится на поле, за исключением травмированных защитников Де Шильо и Гюлама.
Интересные факты противостояния "Ювентуса" и "Наполи":
В последний раз в рамках чемпионата Италии "Наполи" побеждал "Ювентус" в Турине еще в октябре 2009. Тогда неаполитанцы триумфовали со счетом 3:2: на голы Трезеге и Джовинко гости ответили дублем Хамшика и результативным ударом Хесуса Датоло.
Беспроигрышная серия "Наполи" в выездных матчах Серии А насчитывает 29 поединков.
"Старая синьора" лишь однажды уступила на родно стадионе в рамках внутреннего первенства. Обидчиком действующего чемпиона стал "Лацио", выиграв со счетом 2:1.
Ориентировочные составы на игру:
Ювентус: Буффон, Лихтштайнер, Бенатиа, Кьеллини, Алекс Сандро, Хедира, Пьянич, Матюиди, Дуглас Коста, Манджукич, Игуаин
Наполи: Рейна, Хюсай, Кулибали, Альбиоль, Мариу Руй, Аллан, Жоржиньо, Хамшик, Кальехон, Инсинье, Мертенс
Прогноз на матч "Ювентус" – "Наполи":
Матч между "Ювентусом" и "Наполи" – действительно решающий, но не финал, а поэтому здесь не могут быть расклады 50 на 50. Туринский клуб является фаворитом, хоть и не явным, как считают букмекеры.
Победа "старой синьоры" специалистами оценивается в 2.1. В то время как коэффициент на викторию неаполитанцев колеблется в пределах от 3.7 до 4.0.
Богдан Архипенко
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|34
|85
|2
|Наполи
|34
|84
|3
|Рома
|34
|67
|4
|Лацио
|34
|67
|5
|Интер Милан
|34
|66
|6
|Аталанта
|34
|55
|7
|Милан
|34
|54
|8
|Сампдория
|34
|51
|9
|Фиорентина
|34
|51
|10
|Торино
|34
|47
|11
|Болонья
|34
|39
|12
|Дженоа
|33
|38
|13
|Сассуоло
|34
|37
|14
|Кальяри
|34
|33
|15
|Удинезе
|34
|33
|16
|Кьево
|34
|31
|17
|Кротоне
|34
|31
|18
|СПАЛ
|34
|29
|19
|Хеллас Верона
|33
|25
|20
|Беневенто
|34
|17