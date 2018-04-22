На кону Скудетто: "Ювентус" сразится с "Наполи в Турине

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На кону Скудетто: "Ювентус" сразится с "Наполи в Турине

"Ювентус"  –  "Наполи"

Стадион: "Ювентус" (Турин)

Начало матча: 21:45

Арбитр: Джанлука Рокки

Программа 34-го тура итальянской Серии А закроется центральным противостоянием не только уик-энда, а и возможно всего сезона, в рамках которого "Ювентус" в родных стенах примет "Наполи". За пять туров до окончания кампании "старая синьора" опережает своего главного и единственного конкурента всего на четыре пункта. В случае победы, неаполитанцы вплотную приблизятся к туринцам и, как минимум, создадут психологическое давление на действующего чемпиона. А если же проиграют – интрига, хоть и не де-юре, но уже де-факто будет убита.Безусловно, даже победа ничего толком не гарантирует "партенопейцам", ведь один балл для итальянского чемпионата – это тоже много. Но глядя на календарь обеих клубов, можно убедится, что он гораздо тяжелее как раз-таки у подопечных Массимилиано Аллегри. "Юве" еще предстоять сложнейшие выезды на матчи против "Интера" и "Ромы", в то время как ребята Маурицио Саррри ни с кем из топ-6 в оставшихся турах не сыграют.Важность предстоящей встречи трудно переоценить. На неделе туринцы неожиданно сыграли вничью с "Кротоне", но в том поединке тренерский штаб "старой синьоры" предоставил отдых многим ведущим игрокам, дабы те накопили силы на схватку против "Наполи". Впрочем, как и сами неаполитанцы, которые, хоть свой матч выиграли, но без точечной ротации основного состава не обошлось. Также важно отметить, что практически все футболисты из обеих коллективов в строю и готовы завтра появится на поле, за исключением травмированных защитников Де Шильо и Гюлама.

Интересные факты противостояния "Ювентуса" и "Наполи":

В последний раз в рамках чемпионата Италии "Наполи" побеждал "Ювентус" в Турине еще в октябре 2009. Тогда неаполитанцы триумфовали со счетом 3:2: на голы Трезеге и Джовинко гости ответили дублем Хамшика и результативным ударом Хесуса Датоло.

Беспроигрышная серия "Наполи" в выездных матчах Серии А насчитывает 29 поединков.

"Старая синьора" лишь однажды уступила на родно стадионе в рамках внутреннего первенства. Обидчиком действующего чемпиона стал "Лацио", выиграв со счетом 2:1.

Ориентировочные составы на игру:

Ювентус: Буффон, Лихтштайнер, Бенатиа, Кьеллини, Алекс Сандро, Хедира, Пьянич, Матюиди, Дуглас Коста, Манджукич, Игуаин

Наполи: Рейна, Хюсай, Кулибали, Альбиоль, Мариу Руй, Аллан, Жоржиньо, Хамшик, Кальехон, Инсинье, Мертенс

Прогноз на матч "Ювентус""Наполи":

Матч между "Ювентусом" и "Наполи" – действительно решающий, но не финал, а поэтому здесь не могут быть расклады 50 на 50. Туринский клуб является фаворитом, хоть и не явным, как считают букмекеры.

Победа "старой синьоры" специалистами оценивается в 2.1. В то время как коэффициент на викторию неаполитанцев колеблется в пределах от 3.7 до 4.0.

Богдан Архипенко

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 34 85
2 Наполи 34 84
3 Рома 34 67
4 Лацио 34 67
5 Интер Милан 34 66
6 Аталанта 34 55
7 Милан 34 54
8 Сампдория 34 51
9 Фиорентина 34 51
10 Торино 34 47
11 Болонья 34 39
12 Дженоа 33 38
13 Сассуоло 34 37
14 Кальяри 34 33
15 Удинезе 34 33
16 Кьево 34 31
17 Кротоне 34 31
18 СПАЛ 34 29
19 Хеллас Верона 33 25
20 Беневенто 34 17
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