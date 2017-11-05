На Коутиньо появился новый претендент, готовый заплатить за бразильца 175 миллионов евро

На полузащитника английского "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо появился новый претендент, информирует испанская пресса.

Сообщается, что 25-летним хавбеком "красных" заинтересовался туринский "Ювентус". При этом следующим летом "старая сеньора", не испытывающая проблем с финансами, будет готова заплатить за бразильца сумму в размере 175-ти миллионов евро. Видеть Коутиньо в своей команде пожелал лично главный тренер "Юве" Массимилиано Аллегри.

Напомним, сегодня "Ювентус" обыграл "Беневенто". | soccernews.ru