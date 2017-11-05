На Коутиньо появился новый претендент, готовый заплатить за бразильца 175 миллионов евро

Теги коутиньоливерпульювентус

На Коутиньо появился новый претендент, готовый заплатить за бразильца 175 миллионов евроНа полузащитника английского "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо появился новый претендент, информирует испанская пресса.

Сообщается, что 25-летним хавбеком "красных" заинтересовался туринский "Ювентус". При этом следующим летом "старая сеньора", не испытывающая проблем с финансами, будет готова заплатить за бразильца сумму в размере 175-ти миллионов евро. Видеть Коутиньо в своей команде пожелал лично главный тренер "Юве" Массимилиано Аллегри.

Напомним, сегодня "Ювентус" обыграл "Беневенто". | soccernews.ru

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