На Ковачича появился новый претендент

На полузащитника мадридского "Реала" Матео Ковачича появился новый претендент, информирует Marca.

Так. по сведениям издания, заинтересованность в подписании 24-летнего хавбека королевского клуба проявил "Наполи".

В завершившемся сезоне Ковачич сделал 3 результативные передачи в 36 матчах за "Реал".

Напомним, "Наполи" достиг соглашения по трансферу игрока ПСЖ. | soccernews.ru