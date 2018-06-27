На Ковачича появился новый претендент

Теги реал мадриднаполиматео ковачич

На Ковачича появился новый претендентНа полузащитника мадридского "Реала" Матео Ковачича появился новый претендент, информирует Marca.

Так. по сведениям издания, заинтересованность в подписании 24-летнего хавбека королевского клуба проявил "Наполи".

В завершившемся сезоне Ковачич сделал 3 результативные передачи в 36 матчах за "Реал".

Напомним, "Наполи" достиг соглашения по трансферу игрока ПСЖ. | soccernews.ru

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