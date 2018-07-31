На Ковачича претендуют два гранда из АПЛ

На полузащитника мадридского "Реала" Матео Ковачича претендуют сразу два гранда из английской Премьер-Лиги.

Так, по сведениям Daily Mail, заинтересованность в подписании 24-летнего хавбека "сливочных" проявили лондонский "Челси" и "Манчестер Сити".

В прошлом сезоне Ковачич сделал 3 результативные передачи в 36 матчах за "Реал".

Напомним, в "Реале" приняли важное решение по Ковачичу. | soccernews.ru