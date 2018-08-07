На Ковачича претендуют шесть европейских топ-клубов

Теги реал мадридматео ковачич

На Ковачича претендуют шесть европейских топ-клубовНа полузащитника мадридского "Реала" Матео Ковачича претендуют сразу шесть европейских топ-клубов, информирует Football Espana.

Так, по сведениям источника, заинтересованность в подписании 24-летнего хавбека "сливочных" проявили "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Милан", "Интер", "Наполи" и ПСЖ.

На сегодняшний день, несмотря на желание самого хорвата сменить команду, руководство королевского клуба все еще не рассматривает вариант с его продажей.

Напомним, Ковачич саботирует тренировки "Реала". | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Официально: "Атлетик" объявил об уходе Аррисабалаги

Официально: "Атлетик" объявил об уходе Аррисабалаги

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Борнмут 0 0
2 Арсенал Лондон 0 0
3 Брайтон & Хоув Альбион 0 0
4 Бернли 0 0
5 Кардифф Сити 0 0
6 Челси 0 0
7 Кристал Пэлас 0 0
8 Эвертон 0 0
9 Фулхэм 0 0
10 Хаддерсфилд Таун 0 0
11 Лестер Сити 0 0
12 Ливерпуль 0 0
13 Манчестер Сити 0 0
14 Манчестер Юнайтед 0 0
15 Ньюкасл Юнайтед 0 0
16 Саутгемптон 0 0
17 Тоттенхэм 0 0
18 Уотфорд 0 0
19 Вест Хэм Юнайтед 0 0
20 Вулверхэмптон 0 0
Полная таблица

топ-5 тегов