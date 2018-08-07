На Ковачича претендуют шесть европейских топ-клубов

На полузащитника мадридского "Реала" Матео Ковачича претендуют сразу шесть европейских топ-клубов, информирует Football Espana.

Так, по сведениям источника, заинтересованность в подписании 24-летнего хавбека "сливочных" проявили "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Милан", "Интер", "Наполи" и ПСЖ.

На сегодняшний день, несмотря на желание самого хорвата сменить команду, руководство королевского клуба все еще не рассматривает вариант с его продажей.

Напомним, Ковачич саботирует тренировки "Реала". | soccernews.ru