На Кришито претендует четыре клуба

На защитника питерского "Зенита" Доменико Кришито претендует сразу четыре клуба, информирует Спорт уик-энд.

Так, видеть в своих рядах 31-летнего бека желают не только три итальянских клуба - миланский "Интер", "Наполи" и "Дженоа" - но и турецкий "Фенербахче". При этом "канарейки" планируют начать переговоры по трансферу футболиста в течение ближайших двух дней.

Контракт Кришито с "Зенитом" истекает летом этого года.

Напомним, Ташуев раскритиковал "Зенит". | soccernews.ru