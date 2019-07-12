На Кубке Африки Уилфрид Заа стал жертвой провокации
Во время четвертьфинального матча Кубка Африки-2019 между сборными Алжира и Кот-д'Ивуара произошёл интересный инцидент.
Защитник "лис пустыни" Рами Бенсебаини устроил провокацию против вингера "слонов" Уилфрида Заа.
Алжирец схватил руку ивуарийца, ударил ей себя по лицу и упал. Смотрите, как это было.
Algeria #LesVerts took matters into their own hands to book their place in the semifinal of #AFCON2019 pic.twitter.com/z7BZ0aODIv— African Football Report (@AfricaFooty) 11 июля 2019 г.
Арбитр оставил грязную выходку Бенсебаини без внимания.
Напомним, что в итоге Алжир выбил Кот-д'Ивуар из турнира, победив в серии пенальти.
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|3
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|Группа B
|М
|О
|1
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