На Кубке Африки Уилфрид Заа стал жертвой провокации

Во время четвертьфинального матча Кубка Африки-2019 между сборными Алжира и Кот-д'Ивуара произошёл интересный инцидент.

Защитник "лис пустыни" Рами Бенсебаини устроил провокацию против вингера "слонов" Уилфрида Заа.

Алжирец схватил руку ивуарийца, ударил ей себя по лицу и упал. Смотрите, как это было.

Algeria #LesVerts took matters into their own hands to book their place in the semifinal of #AFCON2019 pic.twitter.com/z7BZ0aODIv — African Football Report (@AfricaFooty) 11 июля 2019 г.

Арбитр оставил грязную выходку Бенсебаини без внимания.

Напомним, что в итоге Алжир выбил Кот-д'Ивуар из турнира, победив в серии пенальти.

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