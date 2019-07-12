На Кубке Африки Уилфрид Заа стал жертвой провокации

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На Кубке Африки Уилфрид Заа стал жертвой провокации

Во время четвертьфинального матча Кубка Африки-2019 между сборными Алжира и Кот-д'Ивуара произошёл интересный инцидент.

Защитник "лис пустыни" Рами Бенсебаини устроил провокацию против вингера "слонов" Уилфрида Заа.

Алжирец схватил руку ивуарийца, ударил ей себя по лицу и упал. Смотрите, как это было.

Арбитр оставил грязную выходку Бенсебаини без внимания.

Напомним, что в итоге Алжир выбил Кот-д'Ивуар из турнира, победив в серии пенальти.

Не пропустите: Определились полуфинальные пары Кубка Африки. | http://soccernews.ru
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