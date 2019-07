На Кубке Африки Уилфрид Заа стал жертвой провокации

Во время четвертьфинального матча Кубка Африки-2019 между сборными Алжира и Кот-д'Ивуара произошёл интересный инцидент.

Защитник "лис пустыни" Рами Бенсебаини устроил провокацию против вингера "слонов" Уилфрида Заа.

Алжирец схватил руку ивуарийца, ударил ей себя по лицу и упал. Смотрите, как это было.

Algeria #LesVerts took matters into their own hands to book their place in the semifinal of #AFCON2019 pic.twitter.com/z7BZ0aODIv