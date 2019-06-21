На Кубке Америке много классных футболистов и неизвестных фамилий! Эти 10 игроков имеют потенциал, чтобы ярко выступить в Европе

Кубок Америки в самом разгаре, и сред всех игроков, представленных на турнире, уже находятся те, кто обладает негромкими фамилиями и огромным потенциалом. Их редакция Soccernews и решила выделить.

Вилькер Фариньес (Венесуэла) – вратарь

Вилькер Фариньес не обладает внушительным как для вратаря ростом, но при этом венесуэлец славиться взрывным прыжком, отличными рефлексами и в целом прекрасной игрой на ленточке. В 21 год он уже является основным голкипером своей страны и последний матч в группе против Бразилии должен стать настоящей витриной для Фариньеса, чтобы подороже себя продать. По слухам, множество европейских команд уже нацелились на этого игрока.

Ренцо Саравия (Аргентина) – правый защитник

Последние перестановки в составе сборной Аргентины привели к тому, что шанс сыграть в главной команде страны получил правый защитник Ренцо Саравия. Его игра позволяет понять, что фул-бек достаточно универсальный в плане функций на поле. Он может как бегать вперед, чтобы поддерживать атаку, так и твердо держать свою зону в обороне. Недавно Саравия выиграл чемпионат Аргентины вместе с "Расингом". Иностранные СМИ заявляют, что следующий сезон Саравия начнет в составе "Порту".

Луис Акин (Боливия) – центральный защитник

Ему всего 21, но при этом Акин успел выстрелить, чтобы уехать в Мексику, в команду "Пуэбла" Центральный защитник провел неплохую игру в первом туре Кубка Америки против Бразилии. Скорее всего, он будет продуктивным до того момента, пока Боливия будет оставаться на турнире. И чем больше он будет работать, тем больше проявится его талант. На данном этапе очевидно, что Луис Акин готов для перевода в Европу.

Сантьяго Арсамендия (Парагвай) – левый защитник

Арсамендия наверняка отправится в Европу уже этим летом. 21-летный защитник лишь недавно ворвался в основу сборной Парагвая, но уже успел о себе заявить. Его отличает атакующий стиль игры, фантастическая выносливость и постоянно высокий темп, который позволяет работать как вперед, так и назад. Есть все предпосылки, чтобы в будущем Арсамендия отошел от статуса перспективного футболиста в пользу топ-игрока.

Карлос Груэсо (Эквадор) – центральный полузащитник

Карлос Груэсо имел опыт выступлений в Европе, но его карьера в "Штутгарте" получилась достаточно скоротечной. Теперь "рабочая лошадка" играет в МЛС и буквально выжигает центр поля в составе "Далласа". В свои 24 Груэсо может с легкостью вернуться в Европу, имея для этого все данные: способность отбирать мяч, стартовая скорость, выносливость и способность отдать быстрый и точный пас. Его главная задача в сборной Эквадора – остановить соперника.

Такефуса Кубо (Япония) – вингер

Возможно, это единственный игрок, о котором слышал каждый читатель этого списка. И вы услышите о нем и в будущем. Кубо является воспитанником структуры "Барселоны", однако в будущем ему пришлось уйти в связи с нарушением правил подписания молодых игроков. Теперь Кубо практически оформил переход в молодежную команду "Реала". В свои 18 Кубо является одним из наиболее неопытных футболистов сборной Японии, но нет никаких препятствий, чтобы предоставить игроку шанс проявить себя.

Жозеф Мартинес (Венесуэла) – нападющий

Перед тем, как Мигель Альмирон переехал в "Ньюкасл", он навел шороху в МЛС, показав свои креативные решения. Подобный путь прошел и Жозеф Мартинес. В текущем сезоне форвард из Венесуэлы забыл 10 голов в 15 матчах за "Атланту Юнайтед", проявляя способности бомбардира на любом участке поля. Мартинеса можно использовать на совершенно разных позициях. На данном этапе Жозеф является суперподменщиком для Рондона, который выходит в стартовом составе Венесуэлы.

Акрам Афиф (Катар) – нападающий

Афиф является одной из главных надежд катарского футбола и воспринимается как потенциально главная звезда своей сборной на домашнем Чемпионате Мира 2022 года. На Кубок Америки Акрам приехал с символическим 9 номером на футболке, а также в символическом статусе чемпиона и лучшего бомбардира катарской лиги. Если Катар все же выйдет из группы, способности Афифа станут очень полезными в плей-офф. Тем более, что в среднем форвард забивает голы каждые 88 минут игрового времени.

Рауль Руидиас (Перу) – нападающий

Руидиас является очень подвижным и продуктивным нападающим, который имеет привычку забивать важные голы на клубном уровне. Хорошая скорость и техника позволяют футболисту "Сиэтл Саундерс" играть против намного более мощных защитников, а также отвлекать внимание, чтобы открыть зоны для других футболистов команды. У 28-летнего Руидиаса не так уж и много голов на международном уровне, но сейчас он определенно в форме и готов попробовать себя на более высоком уровне.

Эвертон (Бразилия) – нападающий

Даже если никто не слышал об Эвертоне раньше, сейчас это имя постепенно поднимается наверх, особенно после третьего гола в ворота Боливии в первом туре Кубка Америки. Этот нападающий любит играть внутри штрафной площади, а также демонстрировать свою технику и бить из любой удобной позиции. Вполне возможно, что Эвертон станет одним из главных ньюсмейкеров вокруг сборной Бразилии в отсутствии Неймара. Нет сомнений, что рано или поздно Эвертон переедет из "Гремио" в более статусный европейский клуб.

Игорь Малиенко | soccernews.ru